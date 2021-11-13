بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا الجمعة

جاء قطاع التعدين في صدارة القطاعات الأفضل أداء في الأسبوع مرتفعا أربعة في المئة
أيمن عزام 8:26 ص, السبت, 13 نوفمبر 21 8:26 ص, السبت, 13 نوفمبر 21

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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قياسيا جديدا في إغلاق الجمعة، لتختتم سادس أسبوع على التوالي من الصعود.

صعود الأسهم الأوروبية

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة إلى ذروة جديدة مسجلا 486.75 نقطة وارتفع بذلك 0.7 في المئة للأسبوع. وأنهى المؤشر الجلسات على مستويات ارتفاع قياسية في أربع من أصل خمس جلسات هذا الأسبوع.

وصعد سهم ريتشمونت 10.9 في المئة وحظي بأفضل أداء بين الأسهم الأوروبية بعد أن فاقت الأرباح التي حققتها الشركة لستة أشهر التوقعات، وقالت إنها تبحث عن مستثمرين لوحدتها يوكس التي تسجل خسائر.

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كما تلقى قطاع السلع الفاخرة دفعة إضافية من صعود سهم “إل.في.إم.إتش” للسلع الفاخرة 2.5 في المئة بعد أنباء ذكرت أن شركة “لوي فيتون” تعتزم فتح أول متجر معفي من الرسوم الجمركية في الصين.

وأنهت أسهم الشركات القيادية الفرنسية الأسبوع على أعلى مستوى على الإطلاق وقفز سهم رينو 4.4 في المئة بعد أن رفع “مورجان ستانلي” توصيته للسهم.

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وكانت أسهم شركات قطاع السفر والترفيه الأسوأ أداء في الأسبوع، وتراجعت 3.7 في المئة إذ يخشى المستثمرون من فرض الدول الأوروبية لقيود جديدة بسبب موجة جديدة من تفشي كوفيد-19.

وجاء قطاع التعدين في صدارة القطاعات الأفضل أداء في الأسبوع مرتفعا أربعة في المئة بعد شيوع بعض الهدوء فيما يتعلق بسوق العقارات الصيني المتخم بالديون خاصة شركة إيفرجراند مما دفع أسعار السلع للارتفاع.

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وقادت أسهم قطاع النفط خسائر الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متراجعة واحدا في المئة إذ تراجعت أسعار الخام بسبب قوة الدولار إثر مراهنات في السوق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع.

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بقلم أيمن عزام

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