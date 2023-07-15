الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 شهور

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا عند الإغلاق يوم الجمعة لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالتوقف قريبا عن رفع الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 % بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 % بفعل تراجع أسعار النفط.

وصعد المؤشر نحو 3% هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية مارس ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة انكماش الأسعار واحتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن التشديد النقدي قريبا بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلا أفضل أداء منذ يناير. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير 2022.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% خلال اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7 بالمئة مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط الدولار.

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3 % مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من تسعة بالمئة بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.