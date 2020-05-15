الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ خسائر أسبوعية لها منذ منتصف مارس

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لكنها سجلت قفزة في الخسائر الأسبوعية تعد الأكبر منذ منتصف مارس وسط تزايد مخاوف استمرار الكساد الاقتصادي العالمي لفترة زمنية أطول بفعل تصاعد التوترات الأمريكية الصينية.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5%، وصعدت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8%، بعد أن أظهرت البيانات صعود الانتاج الصناعي الصيني بنسبة فاقت التوقعات في أبريل مسجلة 3.9%.

وسجلت الأسهم الأوروبية بعض الخسائر في منتصف التعاملات بعد أن تحركت واشنطن لوقف شحنات عبارة عن أشباه موصلات كانت متوجهة إلى شركة هواوي تكنولوجيز، ومن شأن هذا تعزيز التوترات التجارية مع الصين مجددا.

قفزة في الخسائر الأسبوعية

وتراجع مؤشر ستوكس أوربا مسجلًا خسائر أسبوعية بنسبة 3.8%.

وسجلت معظم المؤشرات الإقليمية أكبر هبوط أسبوعي خلال شهرين عندما انتعشت جولة بيعية بفعل فيروس كورونا.

وهبطت أسهم الشركات المصنعة لأشباه الموصلات بفعل التعليقات التجارية الصادرة عن الولايات المتحدة والصين.

وهبط سهم شركة ديلاوج الألمانية لتصنيع أشباه الموصلات، وشركة سيلاترونك بنسبة 3.3% و1% على التوالي.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الأول بنسبة 2.2% مسجلا أكبر هبوط منذ الأزمة المالية عام 2009.

وارتفع سهم شركة GEA Group الألمانية لتصنيع معدات تجهيز الطعام بنسبة 10% بعد أن أوردت نتائج فاقت التوقعات في الربع الأول، وسهم شركة روش السويسرية لتصنيع الأدوية بنسبة 1.8%.

وذلك بعد أن قالت إنها ستبدأ بيع منتجات تشخيصية رقمية جديدة ستعمل على تبسيط وتسريع فحص المرضى بـ”كوفيد-19″.

وهبط سهم شركة ريتشمونت للسلع الفاخرة بنسبة 2% بعد أن أوردت تراجع أرباحها السنوية بنسبة 67%.

وقالت الشركة إن تأثير فيروس كورونا ربما يستمر لثلاث سنوات.