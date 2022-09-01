الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع مع تنامي مخاوف رفع أسعار الفائدة

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، إذ انخفض 0.8 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8 % بعد هبوط أسعار المعادن.

وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80 % لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50 % أمس الأربعاء.

وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.2 % بعد أن أعلنت نقابة للطيارين يوم الأربعاء عن إضراب من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور. وتعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط، وانخفض سهم إل.في.إم.إتش مالكة لويس فويتون وهيرميس وبربري بين 1.6 % و2.2%.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في يوليو إذ أظهر قطاعا مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والأغذية انتعاشا.