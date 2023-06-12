الأسهم الأوروبية تستهل على صعود الإثنين والتركيز ينصب على اجتماعات البنوك المركزية

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين في مستهل أسبوع حافل باجتماعات مهمة للبنوك المركزية حول السياسات النقدية، وارتفعت أسهم شركة نوفارتس السويسرية للأدوية بعدما وافقت على شراء شينوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

ويعقد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات مهمة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين، بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لترويض التضخم الجامح.

وارتفع سهم نوفارتس 1.1% بعدما قالت الشركة إنها وافقت على الاستحواذ على شركة شينوك للتكنولوجيا الحيوية في سياتل في صفقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.6%.

وقفز سهم شركة أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية 3.1%.