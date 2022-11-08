الأسهم الأوروبية تستهل على تراجع الثلاثاء وشركات التعدين أبرز الخاسرين

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية على تراجع، وقادت شركات التعدين موجة الانخفاضات وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين، فضلا عن توخي المستثمرين الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة التي ستحدد من سيكون له اليد العليا على الكونجرس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.4% بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية 0.8 %، مقتفيا أثر أسعار المعادن الأساسية مع تلاشي الآمال في أن تخفف الصين سياستها الصارمة المعروفة باسم صفر كوفيد.

وهبطت أسهم عمالقة السلع الفاخرة، بما في ذلك إل.في.إم.إتش وهيرميس إنترناشونال 0.9 % و1.3 % على الترتيب.

وتترقب الأسواق حاليا انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، إذ يتوقع المحللون فوز الجمهوريين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حدوث خلافات بين الكونجرس والإدارة. وقد يستغرق إعلان النتائج النهائية عدة أيام.

وقفز سهم باندورا 7.5 % ليكون الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الدنمركية لتصنيع المجوهرات أن مبيعاتها في الربع الثالث جاءت أعلى بقليل من التوقعات.