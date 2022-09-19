الأسهم الأوروبية تستهل الأسبوع على انخفاض بقيادة قطاع التكنولوجيا

هبت مؤشرات الأسهم الأوروبية في المستهل خلال جلسة تداوات اليوم الاثنين وقادت أسهم التكنولوجيا للانخفاض، وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.4 %، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6%.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأمريكي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة الماضية أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية.

وارتفع سهم فولكسفاجن 0.4 % بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.