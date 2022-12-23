الأسهم الأوروبية تستقر في المستهل الجمعة ومكاسب قطاع الصحة تعوض تراجع «التكنولوجيا»

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية استقرارًا خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية، إذ عوّضت مكاسب أسهم شركات الرعاية الصحية تراجع بعض شركات السلع الفاخرة وأسهم التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.03% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب 0.6% في الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وأغلق المؤشر على انخفاض 1% يوم الخميس، بعدما أثارت بيانات أظهرت قوة سوق العمل والاقتصاد في الولايات المتحدة مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة أطول.

وسجلت شركات قطاع التعدين ارتفاعًا 0.4%، وجاءت الأفضل أداء بين مختلف القطاعات على ستوكس 600 يوم، الخميس.

إلا أن الدعم الأكبر لستوكس 600 جاء من شركات الرعاية الصحية، التي ارتفعت 0.3%، بعد قفزة 4.9 % في سهم بافاريان نورديك، إثر توقيع الشركة المصنِّعة للقاحات صفقة مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وضغطت أسهم بعض شركات السلع الفاخرة التي تركز على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكرينج على المؤشر الرئيسي، وسط أنباء تفيد بأن الصين تتوقع تسجيل ذروة في إصابات كورونا في غضون أسبوع.

وهبط قطاع التكنولوجيا 0.3% متأثرًا بخسائر أسهم الرقائق مثل إكسترون و(إيه.إس.إم.إل) القابضة.