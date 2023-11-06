الأسهم الأوروبية تستقر بعد أسبوع قوي

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس، في حين حقق سهم رايان إير أفضل أداء له في غضون شهر بعد أرباح سنوية قياسية.

وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز أكثر من 3% الأسبوع الماضي، مع ابتهاج المستثمرين بسلسلة من الأرباح القوية ومؤشرات على نهاية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وصعد سهم رايان إير 5.8 % بعد أن توقعت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب أرباحا سنوية قياسية ووعدت بتوزيع أرباح منتظمة، مما رفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 1.3%.

وربح سهم تليكوم إيطاليا اثنين بالمئة بعد الموافقة على بيع شبكة الخطوط الثابتة التابعة لها بقيمة 19 مليار يورو (20 مليار دولار) لشركة الاستثمار المباشر الأمريكية كيه.كيه.آر.

وانخفض سهم إيفوتيك 2.6 % بعد أن خفض بنك بي.آر.سي تصنيف سهم شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية.