الأسهم الأوروبية تستقر الخميس في تعاملات متقلبة

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الخميس في تعاملات متقلبة بعد سلسلة من نتائج الشركات الإيجابية، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين بأكثر من 2% مع تراجع أنجلو أمريكان عقب تخفيضها لتوقعات الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يشهد المؤشر” ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية تغييرا يذكر بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسهم قطاع التعدين 2.4 % لتقود الخسائر على المؤشر لليوم الثاني على التوالي بعد أن قالت شركة أنجلو أمريكان إن إنتاجها في الربع الأول انخفض بنسبة 10 % على أساس سنوي وخفضت توقعاتها للعام بأكمله.

وتراجعت أسهم شركة التعدين 6.1%.

وزاد سهم نستله 1.6 % بعد أن أكدت مجموعة المواد الغذائية أهدافها لهذا العام إذ ساعد ارتفاع الأسعار في زيادة مبيعات المنتجات العضوية ربع السنوية أكثر من المتوقع.

وصعد سهم شركة الهندسة والتكنولوجيا إيه.بي.بي 3.8 % بعد أن سجلت ارتفاعا كبيرا في الطلبيات خلال الربع الأول.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن البنك يجب أن ينهي برنامج شراء الأصول في يوليو وقد يرفع أسعار الفائدة في الشهر نفسه أو في سبتمبر أو بعد ذلك.

البنك المركزي الأوروبي يحدد موعد رفع الفائدة

تعليقا على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB)أمس الأربعاء، صرح عضو المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس بأن رفع أسعار الفائدة ممكن في أقرب وقت في يوليو القادم.

وأضاف عضو البنك المركزي الأوروبي قائلا أن التغيير التدريجي في السياسات النقدية للمركزي الأوروبي هو نهج مقصود ولا يعني استجابة بطيئة.

وقال كازاكس أن البنك المركزي الأوروبي لا يحتاج إلى انتظار نمو أعلى في معدلات الأجور من المعدلات الحالية.

وختم عضو المركزي الأوروبي كلامه بأن إنهاء برنامج شراء السندات APP سوف يحدث في وقت مبكر من الربع الثالث للعام الجاري 2022.

هذا وقد أعلن المركزي الأوروبي خلال لجتماعه الأسبوع الفائت قراره بشأن معدل الفائدة ، حيث قرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الصفرية دون تغيير، فى سياق متماشى مع توقعات الأسواق ومحللى بنوك الاستثمار خلال الفترة الماضية.