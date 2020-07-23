الأسهم الأوروبية تستقر الخميس بفعل زيادة طلبات إعانات البطالة الأمريكية

أسهم شركات السفر والترفيه فقدت أكثر من 36% من قيمتها خلال العام الجاري

استقرت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، بعد زيادات طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية وتراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو.

وتسبب هذا في إحباط آمال التعافي الاقتصادي ومحا المكاسب المبكرة التي تحققت بفعل تقارير الأرباح القوية.

وفقد مؤشر ستوكس أوروبا 600 مكاسب مقدرة بنسبة 0.8%.

زيادة طلبات إعانات البطالة الأمريكية

بعد أن أظهرت البيانات صعود طلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، ويدل هذا على انكماش سوق التوظيف وسط تزايد إصابات كورونا.

وفي أوروبا، تراجعت ثقة المستهلكين في يوليو رغم ورود توقعات بتحقيق تحسن في الثقة.

وهبطت أسهم السفر والترفيه بنسبة 1.1% مسجلة أكبر الخسائر بفعل تدابير احتواء الجائحة.

وفقدت شركات السفر والترفيه أكثر من 36% من قيمتها خلال العام الجاري.

وعوضت شركات السيارات خسائر المؤشر الرئيسي بعد أن توقعت شركة دايملر الألمانية صعود أرباح التشغيل خلال 2020 وسط تعافي المبيعات.

صعود أسهم شركة يونيلفر

وقفزت أسهم شركة يونيلفر بنسبة 7.9% وسط تراجع مبيعاتها للربع الثاني بمستويات تقل عن التوقعات، وصعدت أسهم شركة نستلة ودانون بنسبة 1.5% لكلا منهما.

وصعدت أسهم شركة Publicis Groupe ثالث أكبر شركة إعلانات في العالم بنسبة 8% بعد أن زادت مبيعاتها الفصلية بمستويات فاقت التوقعات.

ويتجه مؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب أسبوعية غدا الجمعة بدعم من آمال التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وانتعاش التفاؤل بشأن صندوق تعافي للاتحاد الأوروبي.

وساعد هذا على دفع المؤشر الاسترشادي لبلوغ القمم التي حققها مطلع مارس، لكن المستثمرون يتخوفون من تدهور العلاقات التجارية الأمريكية الصينية.

وذلك وسط انتظارهم الرد الرسمي لبكين على الإغلاق الإجباري للقنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية بحجة التجسس.