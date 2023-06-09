الأسهم الأوروبية تستقر الجمعة.. و«كرودا» يقود الخسائر بعد توقعات الأرباح

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في نهاية أسبوع تداولات ضعيفة شهد إحجامًا من المستثمرين قبل صدور أحدث قرارات البنوك المركزية الكبرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقاد سهم شركة كرودا خسائر المؤشر الرئيسي، بعد توقعات فاترة بشأن الأرباح.

واستقر المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 460.57 نقطة، بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ويتجه لإنهاء الأسبوع دون تحقيق مكاسب.

وسينصبّ تركيز المستثمرين، خلال الأيام المقبلة، على اجتماعيْ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وانخفض سهم شركة كرودا العالمية 11% ليقود خسائر الأسهم المُدرجة على المؤشر “ستوكس 600″، بعد أن توقعت شركة الكيماويات البريطانية بأن تقلّ أرباحها السنوية قبل الضرائب عن التوقعات.

وتراجع مؤشر المواد الكيماوية الأوروبي الأوسع نطاقًا 1.3% ليقود خسائر القطاعات.