الأسهم الأوروبية تستقر الجمعة قبل بيانات وظائف أمريكية

استقرت الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية في حين تتجه الأنظار إلى بيانات وظائف أمريكية متوقعة في وقت لاحق يوم الجمعة، فيما يقيم المستثمرون أكبر رفع للفائدة في بنك إنجلترا منذ 27 عاما وسط تنامي المخاوف من ركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي بسبب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين 0.6 % إذ واصل النحاس ومعظم المعادن الأساسية الأخرى تلقي الدعم من تراجع الدولار.

وصعد سهم شركة البريد الألماني (دويتشه بوست) 5.8 % بعد تسجيل الشركة نموا في خانة العشرات في الإيرادات والأرباح والتأكيد على توقعاتها لعام 2022.

كما ارتفع سهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية 1.4%.

وتراجع سهم أليانز الألمانية للتأمين 2.3 % بعد انخفاض صافي أرباح الشركة في الربع الثاني 23 بالمئة وهو أسوأ من المتوقع.