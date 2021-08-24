بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تستقر الثلاثاء مع الإحجام عن الرهانات الكبيرة

قفزت أيضا أسهم شركات السفر حوالي اثنين بالمئة
أيمن عزام 11:59 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 11:59 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مستقرة، الثلاثاء مع الإحجام عن الرهانات الكبيرة من قبل المستثمرين قبيل تحديث للسياسة النقدية الأمريكية.

ويجئ هذا على الرغم من بيانات أشارت إلى تعاف اقتصادي أقوى من المتوقع في ألمانيا.

الإحجام عن الرهانات الكبيرة

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بلا تغير يذكر عند 471.79 نقطة في أعقاب موجة مبيعات الأسبوع الماضي أبعدته عن مستويات قياسية مرتفعة.

اقرأ أيضا  خبراء: نمو المشاريع صديقة البيئة سيدعم زيادة إصدارات السندات الخضراء مستقبلاً

وواصلت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية إظهار أداء أفضل من مجمل السوق مع صعود أسعار النفط والمعادن بفعل توقعات بتعاف في الصين، وهي مستورد رئيسي.

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الرابحين في جلسة اليوم وصعد مؤشرها اثنين بالمئة.


وقفزت أيضا أسهم شركات السفر حوالي اثنين بالمئة بعد أن أعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقة كاملة للقاح كوفيد-19 الذي طورته فايزر وشركتها بيونتيك، وهي خطوة قد تسًرع التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط التفاؤل بعملية التطعيم


وصعدت الأسهم الألمانية 0.3 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا نما 1.6 بالمئة في الربع الثاني من العام، مرتفعا قليلا عن التقديرات السابقة البالغة 1.5 بالمئة، بدعم من الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي.


وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول السنوية يوم الجمعة بحثا عن تلميحات بشأن خطط البنك المركزي الأمريكي لتخفيف برنامجه لمشتريات الأصول

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الإثنين بدعم من قطاعي التعدين والنفط

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط التفاؤل بعملية التطعيم

أيمن عزام 2:15 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 24-8-2021

أسماء السيد 5:55 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-8-2021

رجب عزالدين 5:02 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

الإسكندرية للأدوية تفصح عن بيع بنك أفريقى حصة أسهم بقيمة 8.1 مليون جنيه

رجب عزالدين 4:36 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

«دايس» تٌصفي تابعتها المصرية لتصنيع وتجارة الملابس

منى عبدالباري 4:00 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

البورصة المصرية تغلق الجلسة على صعود خفيف بحجم تداولات 2.5 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:37 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21