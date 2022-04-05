الأسهم الأوروبية تستقر الثلاثاء مدعومة بمكاسب قطاع الطاقة

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، إذ تسبب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا المصدرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة، ما أسهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 للأسهم الأوروبية” بنسبة 0.1% بعد يومين من المكاسب.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو بعد تقارير عن جرائم قتل مدنيين في أوكرانيا، وارتفع قطاع النفط والغاز في أوروبا 0.7%.

عقوبات جديدة ضد روسيا قد تستهدف قطاع الطاقة

قال المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جينتيلوني، الإثنين، إن العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا قد تشمل إجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي.

وأضاف قبل اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو، لمناقشة عقوبات جديدة محتملة ضد روسيا: “لا شيء مطروحاً على الطاولة، وأعتقد أن هذا صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى”، حسب وكالة “رويترز”.

وكان الاتحاد قال إنه يناقش بشكل “عاجل” فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف، لا سيما بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وفي ذات السياق، أعلن التكتل عن تشكيل فريق مشترك مع أوكرانيا للتحقيق في “جرائم حرب”، بعد ظهور صور مروعة من بلدة بوتشا شمال البلاد، في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اتصال هاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “الاستجابة العالمية ضرورية. هناك محادثات جارية بين يوروجست والمحكمة الجنائية الدولية لتوحيد الجهود، ولأن تكون المحكمة جزءاً من فريق التحقيق المشترك”.

وأضافت في تغريدة على تويتر: “سيسمح مثل هذا النهج المنسق من السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والوكالات والمحكمة الجنائية الدولية بجمع الأدلة وتحليلها ومعالجتها بأكثر الطرق الممكنة اكتمالاً وفعالية.. لقد كلفت مفوض العدل ديدييه رايندرز بمتابعة المدعي العام الأوكراني والاتصال به”.