الأسهم الأوروبية تستقر الإثنين لكن التوتر بالشرق الأوسط يضغط عليها

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل أكثر من 3% في الأسبوع السابق.

وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية.

ومن بين الأسهم المحركة الرئيسية يوم‭ ‬الإثنين، سهم فيليبس الذي صعد 1% مع رفع شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية توقعاتها للعام بأكمله.

وقفز سهم إنديفيور 6% بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

ومما حد من المكاسب، تراجع أسهم الطاقة 0.8% مقتفية أثر تراجع أسعار النفط الخام.

وخلال الأسبوع، سيتابع المستثمرون أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل مايكروسوفت وألفابت في حين سيكون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس موضع التركيز أيضا.