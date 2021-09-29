بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء وسط شراء الأسهم الدفاعية

ربح سهم أسترازينيكا 2.3 في المئة
أيمن عزام 10:31 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 10:31 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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استقرت الأسهم الأوروبية ، الأربعاء، بعد أحد أسوأ الاضطرابات في السوق هذا العام، فيما تحول المستثمرون إلى شراء الأسهم الدفاعية لقطاع الرعاية الصحية في ظل استمرار المخاوف بشأن النمو والتضخم.

شراء الأسهم الدفاعية


وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 في المئة بعد أن هوى 2.2 في المئة، الثلاثاء، في أكبر نزول بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف يوليو.

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وفي ظل عزوف واسع النطاق عن المخاطرة، تراجعت الأسهم العالمية في الجلسة السابقة إذ ارتفعت عوائد السندات الحكومية بفضل تنامي التوقعات بوتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة واتجاه المستثمرين نحو أسهم التكنولوجيا مرتفعة النمو.


وظل قطاع التكنولوجيا الأوروبي يتعرض لضغوط، ليرتفع 0.5 في المئة فقط بعد أن خسر 4.8 في المئة، الثلاثاء.

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ونزل سهم «إيه.إس.إم.إل هولدينج إن.في»، أحد أكبر الموردين لشركات صناعة رقائق الكمبيوتر، واحداً في المئة، على الرغم من زيادة الشركة لأهدافها المالية.


وربح سهم أسترازينيكا 2.3 في المئة بعد أن قالت إن وحدة ألكسيون التي استحوذت عليها حديثاً ستشتري حقوق الملكية المتبقية في شركة صناعة الأدوية كايلوم بايوساينسز في صفقة قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

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بقلم أيمن عزام

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