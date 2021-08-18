الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء وسط تفضيل أسهم المرافق

استقرت الأسهم الأوروبية ، اليوم الأربعاء ، مع تفضيل أسهم المرافق والرعاية الصحية على القطاعات الحساسة للاقتصاد وسط تزايد القلق إزاء قفزة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

تفضيل أسهم المرافق

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة فقط.

وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين بين أكبر الضاغطين على المؤشر القياسي.

وصعدت القطاعات التي تعتبر أكثر استقرارا أثناء أوقات الضبابية الاقتصادية مثل الرعاية الصحية والمرافق.

وقلصت أسهم شركات السفر والترفيه خسائرها التي منيت بها في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووجدت الأسهم البريطانية بعض الدعم بعد بيانات أظهرت أن التضخم في المملكة المتحدة تراجع الشهر الماضي إلى مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي، في تباطؤ حاد غير متوقع.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 0.2 بالمئة بينما هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة.

وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر يوليو.