الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء وسط الإحجام عن الرهانات الكبيرة

ظلت الأسهم الأوروبية الأربعاء قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط الإحجام عن الرهانات الكبيرة قبل قرار بشأن السياسة من البنك المركزي الأوروبي وقراءة للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1% لكنه ظل غير بعيد عن ذروته المقدرة ب 455.66 نقطة التي بلغها في الجلسة السابقة، بحسب “رويترز”.

وارتفعت أسهم الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وآي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنحو 3% لكل منها بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستخفف توصيات السفر في 110 من الدول والمناطق.

الأحجام عن الرهانات الكبيرة

وارتفع مؤشر السفر والترفيه الأوسع نطاقا 0.9% بعد أن شقت العديد من الاقتصادات الأوروبية طريقها للخروج من إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.

ومع ذلك، ظلت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في أذهان المستثمرين بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الأسعار من المصانع الصينية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من 12 عاما في مايو مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وهبطت أسهم شركات بريطانية كبيرة للتعدين مثل ريو تنتو وانجلو امريكان و بي.اتش.بي جروب بأكثر من 2% لكلا منهما، مما دفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 للتراجع بنسبة 0.2%.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.4% وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2%..

وانمحت المكاسب المبكرة لأسهم عملاق التجزئة الأسباني اندتكس، لتهبط بأكثر من 2.2%.

وهبط سهم شركة دانون الفرنسية بنسبة 0.9% بعد أن خفضت وكالة بي.ار.سي تصنيف السهم.