الأسهم الأوروبية تستقر الأربعاء في التعاملات المبكرة

ستقرت أسعار الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، إذ عوض تحقيق بعض الشركات لأرباح كبيرة والآمال المتعلقة بانتعاش الاقتصاد الصيني المخاوف المتعلقة بالتضخم وتشديد السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقاد المؤشر الفرعي للمرافق المكاسب بارتفاعه بنسبة 1.4% في حين أثر انخفاض سعر النحاس على المؤشر الفرعي للمواد الأساسية الذي دفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للهبوط.

وأظهرت بيانات أن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين بلغ 9% في أبريل وهو أعلى مستوى مسجل مقتربا من توقعات بنك انجلترا المركزي بأن يرتفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق هذا العام.

وارتفع سهم كومرتس بنك الألماني واحد بالمئة بعد صدور تقرير أفاد بأنه كان قد حدد موعدا لمحادثات اندماج مع يونيكريديت الإيطالي لكنها تأجلت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سهم يورونكست 5.7% بعد أن سجلت أرباحا فصلية قياسية.

التضخم في الصين



أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة مؤخرا ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 2.1% سنوياً.

وكان محللون يتوقعون ارتفاع المعدل 1.8% مقابل 1.5% سنوياً خلال فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 0.4% وهو ما يتجاوز أيضاً توقعات المحللين التي كانت 0.2% بعد تسجيله صفراً في المئة خلال مارس الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين زادت خلال أبريل الماضي بنسبة 8% وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 7.7%، لكن الزيادة كانت أقل من المسجلة في الشهر السابق، والتي كانت 8.3% سنوياً.