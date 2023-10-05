الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها وتعود للارتفاع مع تراجع عمليات البيع

استعادت الأسهم الأوروبية بعض التوازن يوم الخميس بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أشهر يوم الأربعاء.

ومما خفف من وطأة الضغط على الأسهم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في 16 عاما بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر أيلول.

كما تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو أيضا بعد انخفاض أسعار النفط خلال الليل إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من خمسة بالمئة وسط مخاوف بشأن تدني الطلب على الوقود. وانتعشت أسعار خام برنت قليلا يوم الخميس ليجري تداولها عند 86.1 دولار للبرميل.

وقفز سهم باندورا للمجوهرات ثمانية بالمئة إلى أعلى مستوياته في عام ونصف العام بعد أن رفعت الشركة توقعات النمو قائلة إن الاستثمارات في العلامة التجارية وشبكة المتاجر تؤتي ثمارها لكنها دعت للحذر بشأن الموقف في الصين.

وتوقعت بيانات إل.إس.إي.جي إيكون أن يصل تراجع سهم ألستون إلى 30 % تقريبا بعد أن حذرت شركة تصنيع القطارات الفرنسية من أن التدفق النقدي الحر للعام بأكمله سيكون سلبيا بسبب زيادة الإنتاج والتأخير في بعض الطلبات.