بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تزحف نحو أعلى مستوياتها الخميس بدعم نتائج أعمال قوية

صعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش،
محمد عبد السند 12:02 م, الخميس, 29 أبريل 21 12:02 م, الخميس, 29 أبريل 21

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عاودت مؤشرات الأسهم الأوروبية التقدم صوب أعلى مستوياتها على الإطلاق في جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية بعد مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية وتعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” بالاستمرار في تبني سياسة نقدية فضفاضة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ليكون على بعد ثلاث نقاط فقط من ذروته.

وارتفع سهم شركة السلع الاستهلاكية العملاقة “يونيليفر” بنسبة 3.2 % إذ حققت مبيعات فصلية فاقت التوقعات بدعم زيادة نشاط الطهو داخل المنازل وتعاف اقتصادي قوي في الصين. كما أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.6 مليار دولار).

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وقفز سهم شركة صناعة معدات شبكات الاتصالات الفنلندية نوكيا بنسبة 13.7 %، إذ دعم نمو في مبيعات شبكات ومعدات الجيل الخامس نتائجها الفصلية.

الاحتياطي الفيدرالي يبقي على أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة، أمس الأربعاء، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرًا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.

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وقال البنك المركزي الأمريكي، في بيان عقب اجتماع على مدار يومين : “وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف”.

وأضاف أن “مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم.. أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية”.

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وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس، عندما قال إن الأزمة الصحية “تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية”.

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بقلم محمد عبد السند

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