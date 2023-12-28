الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع، يوم الخميس، إذ بدت الأسواق مستعدّة لختام العام بأداء قوي، وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600، بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، 0.3% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرًا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا، إذ ارتفع 0.7% مسجلًا مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5%.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13%، هذا العام، الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعودًا منذ منتصف ديسمبر الحالي، عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة، العام المقبل، لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة، خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، إذ ارتفعت 2.3% بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقّت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.