الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بشأن تخفيف إغلاق «كوفيد-19» في الصين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء وتتجه لتوسيع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم آمال في استمرار الطلب من الصين حيث تتطلع السلطات إلى تخفيف قيود فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19،” حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر” ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، وسط مكاسب لجميع القطاعات الفرعية الرئيسية، بقيادة قطاع السفر والأسهم المرتبطة بالسلع.

وأغلق المؤشر الرئيسي مستقرا يوم الإثنين حيث أثرت البيانات التي تظهر تباطؤ النمو في الصين على الإقبال على المخاطرة.

لكن المعنويات تلقت دفعة يوم الثلاثاء بعد أن حققت شنغهاي الإنجاز الذي طال انتظاره المتمثل في ثلاثة أيام متتالية من عدم رصد حالات إصابة بـ “كوفيد-19” جديدة، مما قد يؤدي إلى بدء رفع القيود.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة الطاقة الفرنسية إنجي بنسبة 6.2% بعد أن سجلت زيادة في أرباح الربع الأول ورفعت توقعاتها للعام 2022. وقالت الشركة أيضا إنها تجرى محادثات مع شركة جازبروم الروسية بشأن تغيير نظام دفع أسعار إمدادات الغاز الروسي.

وزاد سهم دايملر تراك القابضة 4.8% مع زيادة توقعاتها لإيرادات 2022.

وانخفض سهم فودافون 3% بعدما جاءت توقعات نمو الأرباح للعام الحالي دون توقعات السوق.