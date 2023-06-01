الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى في شهرين مع تحول التركيز لبيانات التضخم

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا خلال جلسة تداولات اليوم الخميس؛ بدفعة من آمال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يُبقي أسعار الفائدة، هذا الشهر، دون تغيير، بينما أدّت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأمريكية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

وصادَق مجلس النواب، يوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون وتحول تركيز الأسواق، الآن، إلى مجلس الشيوخ.

وألمح بعض المسئولين في “المركزي” الأمريكي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو

ومن المقرر أن تُظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في مايو، والبطالة في أبريل، في وقت لاحق من يوم الخميس.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم ريمي كوينترو للمشروبات الكحولية 1.4%، إذ أعلنت المجموعة الفرنسية ارتفاعًا أكبر من المتوقع في الأرباح التشغيلية للسنة المالية 2022-2023، وتمسكت بتوقعات حذِرة لهذا العام.

وارتفعت أسهم هايدلبرج ماتريالز 2%، بعد أن رفع جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة تصنيع الإسمنت إلى “توصية بزيادة الوزن النسبي”، واصفًا إياه بأنه فرصة كبيرة، إذ بدا أن القطاع سيجتذب المزيد من المستثمرين في جهود إزالة الكربون.