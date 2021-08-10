الأسهم الأوروبية ترتفع لذروة قياسية الثلاثاء بفضل أسهم السياحة والسفر

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، الصباحية مواصلة مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي مدعومة بشركات السفر والترفيه مع ترحيب مستثمرين بتقارير نتائج قوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.2% بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق عند 471.67 نقطة.

وسجل قطاع السفر والترفيه أكبر مكسب بالنسبة المئوية، وزاد سهم فلوتر انترتينمنت 4.8% بعدما أعلنت أكبر مجموعة للمراهنات على الإنترنت أن نتائج النصف الأول تخطت التوقعات وأنها تتوقع تحول أنشطتها الأمريكية للربحية بحلول عام 2023.

وأضاف سهم شركة “هالو فرش” للوجبات ومقرها برلين 1% عقب الإعلان عن نمو قوي في الربع الثاني بفضل زيادة عدد العملاء واستمرار معدلات الطلبيات المرتفعة لتدعم المبيعات.

وتراجعت مجموعة Corbion الهولندية للمكونات الغذائية بنسبة 8.1% إلى قاع “ستوكس 600” بعد أن خفضت توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله.

مؤشر جديد على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا

كشفت بيانات رسمية أمس الإثنين أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو رغم استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعافٍ قوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3% على أساس شهري، بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4% في مايو.

وارتفعت الواردات 0.6% بعد قفزة بـ 3.4% في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى زيادة 0.4% للصادرات، وارتفاع 0.5% للواردات، مع فائض 13.4 مليار يورو.