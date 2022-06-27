الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم مع زيادة أسعار السلع

قفزت الأسهم الأوروبية خلال جلسة التداولات الصباحية اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط ، وتخفيف إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين إلى زيادة أسعار السلع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش ليعكس ارتفاعا حادا شهدته “وول ستريت” في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

كما صعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5 % والمؤشر الفرعي لشركات التعدين 3% مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8 % و2.4 % على التوالي.

وصعد سهم بروساس 13.8 % بعدما قالت الشركة المستثمرة في قطاع التكنولوجيا بهولندا إنها ستبيع بالتدريج حصتها البالغة 28.9 % في شركة تنسينت الصينية العملاقة للبرامج الإلكترونية، التي تملك وي تشات، والتي تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار وفقا للأسعار الحالية.

الاقتصاد الصيني ينتعش في مايو بدعم الصناعة وتخفيف قيود كورونا

شهد اقتصاد الصين انتعاشاً مختلطاً خلال مايو الماضي، إذ تقلصت القيود المفروضة بسبب تفشي كورونا تدريجياً، مع زيادة الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع، فيما استمر الانكماش في إنفاق المستهلكين وسوق العقارات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ الناتج الصناعي ارتفع بـ0.7% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان الانكماش بـ7% تقريباً في مبيعات التجزئة أفضل من التراجع في الشهر السابق. نما الاستثمار في الأصول الثابتة بـ6.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وانخفض معدل البطالة الذي شمله مسح أجراه المكتب.

استئناف تدريجي

جرى تخفيف بعض قيود كورونا في شنغهاي خلال الشهر الماضي، مما أتاح للمصانع استئناف الإنتاج تدريجياً وتخفيف الاختناقات اللوجستية. ومع ذلك استمرّت الاختبارات المنتظمة للفيروسات وغيرها من الضوابط الصارمة في عرقلة نشاط المستهلك في جميع أنحاء البلاد.

لا يزال مسار التعافي غير مؤكّد، إذ تواصل بكين الاعتماد على عمليات الإغلاق والقيود الأخرى لاحتواء تفشي الفيروس على نطاق واسع. لا يزال النشاط ضعيفاً في الشهر الماضي، وستؤثر إشارات الانتعاش الضعيف في يونيو في النمو، الذي يتعذر معه تحقيق هدف الحكومة للعام بأكمله عند نحو 5.5%.

قال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في “مورجان ستانلي”، خلال مقابلة مع شبكة “بلومبرج”: “وصل النمو إلى أدنى مستوى، وبدأ الانتعاش للتو. ولا يزال التعافي غير مكتمل ويواجه تحديات، لكننا شهدنا الأسوأ”.