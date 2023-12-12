الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع شعور المستثمرين بالارتياح من بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع ووسط ترقب لتقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة سيُنشر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وتباطأ نمو الأجور في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أكتوبر، مما دعم ارتفاعا 0.4 % للمؤشر الرئيسي في بريطانيا.

يأتي هذا وسط حالة من الترقب لتقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر نشره عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، كما سيبدأ يوم الثلاثاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا حول السياسة يستمر على مدار يومين.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع الاتصالات التراجعات متأثرا بانخفاض سهم نوكيا 2.1 % بعدما عدلت الشركة الفنلندية لتصنيع معدات الاتصالات هدف هامش التشغيل المقابل لعام 2026 بالخفض.