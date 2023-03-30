الأسهم الأوروبية ترتفع في مستهل تعاملات الخميس وتسجل أعلى مستوى في عامين

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين عند الفتح يوم الخميس، بعد صعود بورصة وول ستريت مساء، متأثرة بزيادة غير متوقعة في أرباح شركة تجارة التجزئة السويدية العملاقة إتش اند إم وتبدُّد مخاوف بشأن الضغوط في القطاع المصرفي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مسجلًا أعلى مستوى منذ 13 مارس في أعقاب صعود مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء.

وقفز سهم إتش آند إم 7.3% بعدما حققت ثاني أكبر شركات مبيعات التجزئة للأزياء في العالم أرباحًا تشغيلية غير متوقعة للفترة بين ديسمبر وفبراير، لكنها حذّرت من أن الطقس البارد تسبَّب في عرقلة المبيعات الكلية لموسم الربيع.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة 1.8%.

وصعد مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي 0.4% مسجلًا أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت ثقة المستثمرين بعد بيع أصول بنك سيليكون فالي المنهار والاستحواذ على كريدي سويس.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 2.3% مواصلًا مكاسبه بعد تراجع إلى أقل مستوى في 5 أشهر هذا الأسبوع.

وصعد سهم فيستاس الدنمركية لصناعة توربينات الرياح 4.9% بعد فوز الشركة بطلبية في البرازيل.