الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع متابعة نتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تداولات اليوم الأربعاء الصباحية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات، وسط ترقب قرار الفائدة المنتظر عن الاحتياطي الفيدرالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع اتجاه المركزي الأمريكي للتأكيد على تشديد سياسته النقدية من خلال رفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم، بعدما قرر نظيره الأوروبي الأسبوع الماضي زيادة الفائدة 50 نقطة أساس إلى المستويات الصفرية، حيث تسعى البنوك المركزية لمكافحة تسارع التضخم العالمي.

ورفعت الحكومة الإسبانية الثلاثاء توقعاتها للتضخم لعامي 2022 و2023 إلى 7.8% و2.9% على الترتيب، ارتفاعًا من 6.1% و2.2% المتوقعة سابقًا، كما خفضت توقعات النمو لعام 2023 إلى 2.7% من 3.5% سابقًا، مستشهدة بالحرب في أوكرانيا وتأثيرها السلبي المستمر على الاقتصادات الأوروبية.

وفي بداية جلسة تداولات مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.26% عند 427 نقطة، في تمام الساعة 09:09 صباحًا بتوقيت القاهرة، كما صعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.39% إلى 7331 نقطة.

كما زاد مؤشر “داكس”الألماني 0.17% عند 13120 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي 0.16% عند 6221 نقطة.

وارتفع سهم “دويتشه بنك” بنسبة 1.20% إلى 8.24 يورو في بورصة فرانكفورت بعدما سجل البنك أرباحًا أفضل من المتوقعة للربع السنوي الثامن على التوالي، مسجلًا صافي دخل بلغ 1.046 مليار يورو (1.06 مليار دولار)، أعلى من التوقعات البالغة 960.2 مليون يورو.

وخلال بقية اليوم، من المنتظر صدور نتائج أعمال المزيد من الشركات بما في ذلك “دايملر” و”دانون” و”كارفور” و”إيرباص”.