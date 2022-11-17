الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل الخميس بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

قادت مؤشرت الأسهم الألمانية مؤشرات الأسهم الأوروبية للصعود في مستهل تداولات اليوم الخميس الصباحية، بدعم من بيانات شركة سيمنس التي سجلت ارتفاعا يدعو للتفاؤل في الأرباح الفصلية، فيما يترقب المستثمرون الكشف عن ميزانية المملكة المتحدة التي من المتوقع أن تعيد الثقة للاقتصاد البريطاني، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.9 % ، فيما زاد المؤشر ستوكس 600 للقارة بأكملها 0.3 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

وقفز سهم سيمنس 7.2 % بعدما أعلنت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا أيضا أنها تتلقى طلبا قويا على إنتاجها من معدات المصانع والبرمجيات.

وصعد المؤشر الصناعي الأوروبي 0.8%.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هنت تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب خلال بيان سيلقيه في وقت لاحق من يوم الخميس، وهي إجراءات يؤكد هنت ورئيس الوزراء ريشي سوناك أنها ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين بعد إخفاق “ميزانية مصغرة” للحكومة السابقة قبل أقل من شهرين.

وتراجع المؤشر “فايننشال تايمز “100 ” البريطاني 0.2% قبل الإعلان، المقرر صدوره عند الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.