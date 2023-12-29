الأسهم الأوروبية ترتفع في آخر يوم للتداول هذا العام

قادت أسهم شركات الإعلام الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في بداية تعاملات يوم الجمعة، فيما تستعدّ المؤشرات لتحقيق مكاسب سنوية قوية، وسط تزايد الآمال بتيسير السياسة النقدية من قِبل البنوك المركزية الكبرى، في العام المقبل، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش 0.2%، ويتجه صوب تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي، فضلًا عن تحقيق أفضل أداء لشهر ديسمبر منذ 2021.

وشهدت الأسواق العالمية صعودًا منذ منتصف ديسمبر، عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد يُنظر في خفض أسعار الفائدة، العام المقبل. لكن البنك المركزي الأوروبي قدَّم توقعات مختلفة.

ومع ذلك فإن المؤشر ستوكس في سبيله لتسجيل مكاسب بنحو 13%، هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وخلال تعاملات يوم‭ ‬الجمعة، ارتفعت أسهم شركات الإعلام 0.6%، في حين صعدت السلع الشخصية والمنزلية 0.4%، في أول مكاسب لها خلال خمس جلسات.

وارتفعت الأسهم الإسبانية 0.3%، بعد أن أظهرت القراءة الأولية أن معدل التضخم في 12 شهرًا تراجع إلى 3.1% في ديسمبر، بعد أن كان 3.2% خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر.

ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة في آخِر يوم للتداول من العام الحالي، مع إغلاق البورصات في جميع أنحاء أوروبا في الأول من يناير، بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.