الأسهم الأوروبية ترتفع عند الفتح مدعومة بتقارير عن صفقة بين «شنايدر» و«أفيفا»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم لشهر أغسطس في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وعن البيانات الصادرة اليوم، انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ عام 1974 عند 3.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، مقارنة بتوقعات استقراره عند 3.8%.

وتصدر المزيد من البيانات في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك قراءة مؤشر “زد إي دبليو” للثقة الاقتصادية في كل من منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وألمانيا مع توقعات بتراجع الأخير إلى -59.4 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وارتفع سهم مجموعة يو.بي.إس 1.1 % وسط خطط لزيادة التوزيعات النقدية بنسبة عشرة بالمئة إلى 0.55 دولار للسهم.

وستتجه جميع الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء إذ يتوقع المحللون أن التضخم بلغ ذروته.