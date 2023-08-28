الأسهم الأوروبية ترتفع على خلفية إجراءات صينية جديدة وقطاع التكنولوجيا يتصدر المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات يوم الاثنين وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب بعدما أغلقت وول ستريت مرتفعة، كما صعدت أسهم شركات صناعة السيارات المنكشفة على الصين بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات لدعم سوق الأسهم المتعثرة بها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع.

وارتفع مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.5 % في أول صعود خلال ثلاث جلسات، مقتفيا ارتفاع وول ستريت في ختام تعاملات يوم الأحد.

وقالت وزارة المالية الصينية يوم الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1 % على تداولات الأسهم “من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وارتفعت أسهم قطاعات مرتبطة بالصين مثل شركات صناعة السيارات والقطاع الصناعي 1.1 بالمئة و1.0 % على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بأكثر من 1% لكل منها.

وفي الوقت نفسه، ظلت توقعات أسعار الفائدة في منطقة اليورو فاترة بعد خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول.

والأسواق في المملكة المتحدة مغلقة بسبب عطلة صيفية للبنوك.