الأسهم الأوروبية ترتفع بمستهل الأربعاء بدعم مكاسب البورصات العالمية

صعد مؤشر "ستوكس600" الأوروبي بنحو 1.2 % إلى 369.6 نقطة

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بأكثر من 1 % بدعم مكاسب البورصات العالمية ورغم بيانات اقتصادية محبطة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

واستهلت كافة القطاعات والبورصات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع قوي مع مكاسب الأسهم اليابانية وإغلاق بورصة “وول ستريت” في جلسة تداولات بالأمس الثلاثاء عند مستويات قياسية.

وجاء صعود الأسهم الأوروبية رغم البيانات الاقتصادية السلبية التي كشفت بالأمس عن تراجع النشاط الصناعي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” وانكماش أسعار المستهلكين هناك بنحو 0.2 %

وفي بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنحو 0.9 % خلال يوليو الماضي بعكس التوقعات.

تراجع النشاط الصناعي في “اليورو”

تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة طفيفة خلال القراءة النهائية في الشهر الماضي، مع ارتفاع الإنتاج والطلب بعد تحفيف قيود ذات الصلة بوباء كورونا.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، أمس، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو سجل 51.7 نقاط خلال أغسطس الماضي بالقراءة النهائية مقابل 51.8 نقطة في الشهر السابق له.وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 51.7 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنحو 1.2 % إلى 369.6 نقطة، كما زاد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.4 % إلى 5942.7 نقطة.

كما صعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.1 % تقريبا مسجلا 13122.8 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 1.2 % إلى 4996.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض “اليورو” أمام الدولار بنحو 0.3 % إلى 1.1876 دولار