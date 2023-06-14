الأسهم الأوروبية ترتفع بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيحجم عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسهم شركات المناجم مع ارتفاع أسعار المعادن بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.6 بالمئة مقتفيا أثر الارتفاعات في الأسواق المالية العالمية.

وسجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة متواضعة في مايو وأقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين، مما يعزز التوقعات بأن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.

وقال ستيف سوسنيك كبير المحللين الاستراتيجيين لدى إنتراكتيف بروكرز: “تميل الأسواق حاليا إلى أن المركزي الأمريكي لن يرفع (أسعار الفائدة)”.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لكبح التضخم.

وصعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.4 %، بينما قفزت أسهم شركات التعدين 2.7% إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

وسجلت أسعار المعادن الصناعية ارتفاعا بعد أن خفض البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء فائدة للإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم ميرسك الدنمركية 4.6% بعد أن قالت إنها حصلت على الوقود اللازم لأول سفينة حاويات يمكن تشغيلها بالميثانول المحايد للكربون في أول رحلة لها من كوريا الجنوبية إلى الدانمرك.

وهبط سهم أدميرال 5.1% بعد أن قال متعاملون إن سيتي خفضت تصنيف شركة التأمين على السيارات والمنازل البريطانية.