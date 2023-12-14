الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم ميل «الفيدرالي» للتيسير

قفزت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات، وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو، مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024 وترقبهم قرار البنك المركزي الأوروبي، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعًا 1.4%، ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عامًا.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5% و1.4% على الترتيب.

وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4% وتصدرت القطاعات الرابحة.

أبقى الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار “محل نظر”.

ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 1315 بتوقيت جرينتش، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.