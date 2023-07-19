الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل بعد بيانات التضخم في بريطانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الجنيه الإسترليني، وانخفاض عائد السندات البريطانية بعد بيانات التضخم.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 7.9% في يونيو، أي أقل من نسبة الصعود المسجلة في مايو البالغة 8.7%.

وتراجع عائد سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين 0.2% إلى 4.87%، بعدما عززت بيانات التضخم احتمالية رفع بنك إنجلترا للفائدة بمقدار 0.25% في أغسطس.

وارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.37% إلى 462 نقطة، في تمام الساعة 10:27 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما صعد كل من “فوتسي 100″ البريطاني بنسبة 1.27% عند 7548 نقطة، و”داكس 30” الألماني 0.33% عند 16178 نقطة، و”كاك 40” الفرنسي 0.44% عند 7351 نقطة.