الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس مع انحسار مخاوف المستثمرين بعد حصول كريدي سويس على مساعدة مالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) مما أسهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9 %، بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش. وانخفض المؤشر نحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 %في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة.

وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 %بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.

وكانت أسهم البنك قد هوت 24 %يوم الأربعاء.

وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من يوم الخميس، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن البنوك.