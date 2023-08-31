الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس عند الفتح و«يو.بي.إس» يدعم القطاع المالي

صعدت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الخميس، وتلقى القطاع المالي دعما من سهم بنك يو.بي.إس السويسري بعد قرار البنك الاستحواذ على منافسه المحلي كريدي سويس، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي تصدر في وقت لاحق يوم‭ ‬الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، لكنه تراجع بأكثر من اثنين بالمئة هذا الشهر.

وارتفع سهم يو.بي.إس 6.3 بالمئة وبلغ أعلى مستوياته منذ نهاية 2008 بعدما قال البنك إنه طموحاته تزداد لترشيد التكاليف إلى أكثر من عشرة مليارات دولار في مختلف قطاعات المجموعة.

وزاد مؤشر قطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقا 1.4%.

وسينصب اهتمام المستثمرين على قراءة أولية لمؤشر التضخم في منطقة اليورو وبيانات البطالة الألمانية والتضخم الأمريكي قبيل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي في الشهر المقبل.

وكشفت بيانات رسمية أولية منسقة للاتحاد الأوروبي أن التضخم في فرنسا زاد أكثر من المتوقع في أغسطس .

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم بيرنو ريكار الفرنسية للمشروبات الكحولية 4.1 % بعد إعلان الشركة نتائج العام بأكمله.