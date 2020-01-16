الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس بدعم من الاتفاق التجاري

الاتفاق التجاري لا يزال يثير تساؤلات حول إلزام الصين بشراء السلع الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد أن وقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مما منح الأسواق شعورا بالارتياح بإنتهاء اضطرابات ناتجة عن النزاع طيلة الأشهر الـ18 الماضية.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% الساعة 0857 بتوقيت جرينتش.

التعريفات الجمركية

لا يزال الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن الأربعاء، يثير تساؤلات حول إلزام الصين بشراء السلع الأمريكية مقابل ترك التعريفات الجمركية قائمة بلا تغيير.

وقالت سيمونا جامبريني خبيرة الأسواق لدى شركة كابتل إيكونومكس في لندن:” التفاصيل التي نشرها بعد التوقيع على الاتفاق تتسق كثيرا مع توقعات الأسواق”.

شركات المرافق

وارتفعت أسهم شركات المرافق الأوربية لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2008.

وذلك بدعم من صعود أسهم شركة أر.دبليو.إي لتوليد الكهرباء.

وارتفعت أسهم الشركة في ظل تقارير أشارت إلى أن الحكومة الألمانية تخطط لسداد تعويضات لها بقيمة 2.6 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عن تكاليف مرتبطة بوقف ضخ استثمارات حكومية في الفحم.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت أسهم شركات بيع التجزئة الأوربية بنسبة 0.6%، وذلك بعد تسجيل صعود بنسبة 11% في أسهم شركة هالو فريش الألمانية.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% بعد تراجعه في جلسة سابقة تحت ضغط من بيانات ضعيفة تتعلق بإجمالي الناتج المحلي.

النمو في ألمانيا

وتباطأ النمو الاقتصادي في ألمانيا بحدة خلال 2019 بما يعكس التأثير الواسع للحرب التجارية وتسببها في تخفيض الطلب على الصادرات الألمانية.

وارتفعت أسهم البترول والغاز بدعم من صعود أسعار البترول، بينما أشار الاتفاق التجاري إلى أن الصين ستشتري المزيد من منتجات الطاقة الأمريكية.

وذلك بجانب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.