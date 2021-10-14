بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية ترتفع الخميس بدعم من شركات التكنولوجيا

بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% مع صعود أسهم التعدين 2.1% وشركات التكنولوجيا 1.4%.
محمد عبد السند 11:03 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21 11:03 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، مدعومة بأسهم التكنولوجيا والتعدين وسط توقعات بموسم أرباح قوي حتى في ظل مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم الذي يعوق الانتعاش الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7% مع صعود أسهم التعدين 2.1%، وشركات التكنولوجيا 1.4%.

كانت شركات أشباه الموصلات الأوروبية من بين أكبر الرابحين بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية العملاقة للرقائق قفزة بواقع 13.8% في أرباح الربع الثالث نتيجة الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء وسط الخشية من زيادات في أسعار السلع

وينتظر المستثمرون بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، في وقت لاحق يوم الخميس، ومن المتوقع أن تظهر القراءة ارتفاعًا في الأسعار.

النقد الدولي ومجموعة العشرين يناقشان الاختناقات في سلاسل التوريد والتضخم

بحث المسئولون الماليون في العالم الذين اجتمعوا بواشنطن، الأربعاء، إيجاد طريقة للتخفيف من اختناقات سلسلة التوريد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي.

لم يتمكن المورّدون من مواكبة ارتفاع الطلب. فالسفن تصطف خارج الموانئ الأميركية بانتظار تفريغ البضائع والتضخم الاستهلاكي الأميركي بقي مرتفعًا في سبتمبر وارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من ثمانين بالمئة للبرميل الواحد وهو الأعلى منذ سنوات، بينما يمكن أن تضطر العائلات البريطانية للاستغناء عن الديك الرومي في عشاء عيد الميلاد.

اقرأ أيضا  إيميرالد للتطوير تعلن تغطية الاكتتاب العام فى البورصة بمعدل 26.3 مرة

وتشكل تحديات العرض العالمي محورًا رئيسيًّا لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والتجمع الأصغر لوزراء المالية في دول مجموعة السبع.

وأدّت القيود التي فُرضت للحد من انتشار وباء كوفيد- 19 إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة بينما لم يتمكن المورّدون الذين يواجهون نقصًا في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة كوفيد- 19.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها وسهم ساب الألمانية يصعد بعد رفع توقعات بأرباح قوية

وأدّت هذه الاضطرابات التي يخشى بعض السياسيين أن تكون طويلة الأمد، إلى إعاقة زخم الانتعاش، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديراته لنمو الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

تغطية كامل حصة الطرح العام لـ«إى فاينانس» قبل انتهاء المدة بيومين

أحمد علي 9:17 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

«تاير جلوب» تطرح حصة فى بورصة النيل برعاية «بيتا كابيتال»

المال - خاص 9:02 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

قيادات مصرفية ومالية تكشف آمال وتحديات التحول نحو «مجتمع لا نقدى»

مصطفى طلعت 6:51 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

الهبوط يسيطر على «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

جهاد سالم 6:25 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

البورصات الأمريكية تتباين الأربعاء مع ارتفاع مؤشر ناسداك

أيمن عزام 1:29 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء مع بدء موسم نتائج الأعمال

أيمن عزام 10:53 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21