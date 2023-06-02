الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة وسط تفاؤل بعد الموافقة على تشريع سقف الدين الأمريكي

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة، تقودها أسهم شركات التعدين والعقارات، إذ تنفس المستثمرون الصعداء بعد موافقة “الكونجرس” الأمريكي على مشروع قانون سقف الدين، ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يُوقف دورة رفع أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع أسهم قطاعات مثل التعدين وشركات بيع التجزئة والنفط والغاز.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، على مشروع قانون توصّل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، لتتجنب الولايات المتحدة بذلك ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد، على الإطلاق.

وصعد مؤشر العقارات الأوروبي أيضًا 1.9%، إذ واصلت عوائد السندات الحكومية انخفاضها، وسط مؤشرات على أن ضغوط الأسعار تتراجع أسرع من المتوقع في منطقة اليورو.

وزادت أسهم شركتي بوما وأديداس الألمانيتين لصناعة الملابس الرياضية 3.9% و3.2% على الترتيب، بعدما رفعت متاجر لولوليمون أثليتيكا الأمريكية توقعاتها للمبيعات السنوية والأرباح.