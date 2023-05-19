الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة و«داكس» الألماني يقترب من مستوى قياسي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ودفعت المؤشر داكس الألماني نحو مستويات قياسية مرتفعة؛ وذلك بدعم من مؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات سقف الديون الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ويتجه لإنهاء الأسبوع مسجلًا مكاسب ضئيلة، وحققت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية أكبر المكاسب بين القطاعات الأوروبية.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3%، بعدما أنهى الجلسة يوم الخميس عند أعلى مستوى في 2023. ويبعد المؤشر الآن أقل من 100 نقطة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، البالغ 16290.19، والذي سجله في نوفمبر 2021.