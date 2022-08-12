الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة مع انتعاش أسهم الرعاية الصحية

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب يوم الجمعة عند الفتح بعد أن قادت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين انتعاشا في أسهم قطاع الرعاية الصحية، ويستعد المؤشر” ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية لتحقيق مكاسب أسبوعية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سهم سانوفي 1.6 % بينما صعد سهم جلاكسو سميثكلاين 3.0 % بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن دعوى أمريكية تركز على عقار لحرقة المعدة بسبب احتمال احتوائه على مادة مسرطنة.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية في أوروبا 0.4 %، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وارتفع المؤشر الرئيسي لليوم الثاني على التوالي ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% إذ أدت قراءة التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع لتهدئة القلق إزاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.