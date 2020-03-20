الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة بعد تبخر المكاسب المبكرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي، بينما تبخرت معظم مكاسبها خلال الجلسة؛ لأن المخاوف بشأن الصدمة الاقتصادية الناشئة عن فيروس كورونا قضت على التفاؤل المبكر.

صعود الأسهم الأوروبية

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.8% في جلسة تداول اليوم لكنه تراجع للأسبوع الخامس على التوالي.

واكتسب المستثمرون بعض الثقة في بداية التعاملات بفعل التدابير الطارئة التي اتخذها البنك المركزي البريطاني الخميس، بجانب أنباء حول طرح المزيد من السندات السيادية في أوروبا.

ولم تصمد طويلا المكاسب التي حققتها الأسهم الاوروبية بفضل المحفزات الإقليمية، مثل تلك التي مررها البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي.

وقالت سيمونا جامبريني خبيرة الأسواق لدى شركة كابتل ايكونومكس في لندن: “نعتقد أنه من المبكر التصريح بيقين أن الأسواق قد بلغت قاع تراجعها، وما زلنا نؤيد وجهة النظر التي تؤكد على أن الأسواق ستستقر عندما تبرز إشارات على أن الوباء بات تحت السيطرة”.

وتابعت:” سيجد البنك المركزي الأوربي نفسه في حاجة لاتخاذ تدابير إضافية.

ونحن نعتقد أن المركزي الأوربي سيلتزم بخفض العوائد على السندات السيادية التي تصدرها جميع الحكومات خلال فترة انتشار الفيروس على أقل تقدير”.

وبرزت إشارات ضئيلة على انحسار عدوى فيروس كورونا وسط صعود حالات الوفاة في إيطاليا لتتفوق على تلك المسجلة في الصين.

وتبدو الصدمة الاقتصادية التي أفرزتها عدوى فيروس كورونا مرشحة لدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود.

وارتفعت الأسهم الايطالية بنسبة 1.7% في ختام التعاملات.

شركات السفر تقود صعود الأسهم الأوروبية

وقادت الصعود أسهم شركة السفر والترفيه التي تلقت أكبر الخسائر جراء وباء فيروس كورون لتصعد بنسبة 10%.

وذلك بعد أن ارتفعت أسهم هذا القطاع بعد أن لامست مطلع الأسبوع أدنى مستوياتها خلال 19 عامًا.

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 6% صعودا من قاع تم بلوغه مطلع الأسبوع يعد الأدنى خلال الأعوام ال24 عاما.

أفضل أداء أسبوعي

وحققت أسهم القطاع الدفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية أفضل أداء أسبوعي. ويؤشر هذا على أن الحذر لا يزال هو الخيار المفضل لدى المستثمرين، وهبط قطاع شركات الإعلام بنسبة 1.9% خلال اليوم الجمعة.

وتراجع سهم شركة اوتو تريدر جروب للسيارات بعد أن قررت مؤسستي جي.بي ممورجان و جيفريز خفض مستهدفها السعرية.

وارتفع سهم شركة اسرام لايشت بنسبة 40% ليتصدر مؤشر ستوكس أوربا 600، بعد أن أكدت شركة إ.إم.إس السويسرية لانتاج أشباه الموصلات استعدادها التقدم بطرح عام لشراء الشركة.

وصدرت تحذيرات عن شركة ماركس & سبنسر البريطانية لانتاج الملابس والاجهزة المنزلية والأعمال الدولية بشأن تبعات ستعاني منها الشركة، وهبطت أسهمها بنسبة 7%.