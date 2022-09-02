الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة بعد أسبوع‭ ‬متقلب

عوضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة قدرا من خسائر تكبدتها خلال أسبوع مضطرب تزايدت فيه المخاوف حيال أزمة الطاقة وبيانات التضخم القوي وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر” ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الأوروبية 0.7 % منهيا سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وصعد سهم بنك كريدي سويس 3.2 % بعد أن قال مصدر لرويترز إن ثاني أكبر بنك في سويسرا يدرس تسريح حوالي خمسة آلاف من موظفيه في إطار مسعى لخفض التكاليف.

وقادت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا المكاسب إذ ارتفعت 1.5 % و1.4 % على الترتيب.

وهبط سهم مجموعة إكوينور النرويجية للطاقة وا1% حدا بالمئة بعد أن قالت إنها أكملت تخارجها من روسيا.

وصعد سهم رايان إير للطيران منخفض التكلفة نحو اثنين بالمئة بعد بلوغ عدد ركابها رقما قياسيا في أغسطس للشهر الرابع على التوالي وترسيخ مكانتها كأكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب.