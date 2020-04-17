الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة بدعم من خطط إعادة فتح الاقتصاد

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي خططًا لإعادة فتح الاقتصاد ليحذو حذو بلدان أوروبية اتخذت خطوات مماثلة.

وساهم هذا في إنعاش آمال استئناف النشاط بعد تطبيق الإغلاقات العامة طيلة الأسابيع الماضية.

وتحسنت ثقة المستثمرين أيضا بفضل تقارير أشارت إلى تصنيع شركة جلياد الأمريكية لعقار قادر على علاج مرضى كوفيد-19.

الأسهم الأوربية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.6% ليواصل الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من الإشارات الدالة على بلوغ الجائحة ذروة انتشارها.

وارتفعت جميع القطاعات الثانوية الرئيسية وسط اتجاه أسهم شركات التعدين لتسجيل أفضل أداء يومي لها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع بدعم من صعود أسعار السلع.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا الاسترشادي بنسبة 24% منذ بلوغه في مارس أقل مستوياته خلال ثماني سنوات بدعم من حزمة محفزات عالمية، لكن المكاسب تناقصت خلال الأسابيع القليلة الماضية بضغط من البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات الفصلية التي تراجعت تأثرا بتدابير الإغلاقات العامة.

انكماش صيني

وأظهرت البيانات القادمة من الصين تسجيل أسوأ انكماش اقتصادي خلال ثلاثة عقود.

ومقابل هذا، ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية لتصل إلى أكثرمن 20 مليون طلب الشهر الماضي.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الاسترشادات الواجبة اتباعها لإعادة فتح الولايات الأمريكية، لكن خطته المطبق على ثلاث مراحل تنقصها التفاصيل بجانب أنها تمنح الولايات حرية وضع القرارات الملائمة.

خطط أوروبية لفتح الاقتصاد

وأطلقت ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية سلسلة تيسيرات لتخفيف الإغلاقات العامة.

وقفزت أسهم شركة إيرباص بنسبة 6.8% واتجهت لتسجيل أفضل أيامها خلال ثلاثة أسابيع.

وفي هذا الأثناء، قالت شركة بيونج الأمريكية المنافسة أنها ستستأنف إنتاج الطائرات التجارية الأسبوع القادم في واشنطن بعد تعليق العمليات الشهر الماضي.

ولحقت أضرار جسيمة بقطاع الطائرات في العالم العام الجاري، جراء تعليق الرحلات الجوية ما أجبر على وقف الإنتاج واسع النطاق وتسريح المزيد من العمالة.

وخسرت شركتا إيرباص وبيونج ما يزيد على نصف قيمتهما السوقية منذ يناير.

وارتفع سهم شركة نوكيا بنسبة 1.2% بدعم من تقرير أشار إلى أنها تعمل على صد عرض شراء إجباري بمساعدة بنك استثمار.

