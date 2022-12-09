الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة بدعم من قطاع الصناعة

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية مع ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة والمال بفعل التفاؤل المرتبط بتخفيف الصين للقيود ذات الصلة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بينما قفز سهم كريدي سويس بعد أنباء عن زيادة رأس المال، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ويتجه على ما يبدو صوب تسجيل زيادة بعد خسارة لخمسة أيام متتالية لأسباب أهمها مخاوف من ركود عالمي بسبب رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة على نحو حاد.

وكانت أسهم شركات الصناعة ومنها إيرباص الداعم الأكبر للمؤشر “ستوكس 600،” في حين صعد مؤشر قطاع الخدمات المالية بعد تعافي سهم كريدي سويس في أعقاب تراجع قياسي في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم كريدي سويس بنسبة 3% بعد ترحيب البنك المتعثر بإحراز تقدم مهم في خطة تحويله يوم الخميس بجمع 2.24 مليار فرنك سويسري (2.39 مليار دولار) كجزء من سيولة بقيمة أربعة مليارات فرنك.

وعلى الرغم من المكاسب المبكرة فمن المرجح أن أن يسجل ستوكس 600 خسائر هذا الأسبوع بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.