الأسهم الأوروبية ترتفع الجمعة بدعم من تحسن العلاقات الأمريكية الصينية

الصينيون يتحاورون مع الأمريكيين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بدعم من تفاؤل المستثمرين جراء ورود إشارات على تحسن العلاقات الأمريكية الصينية وانتعاش آمال تخفيف العزل العام.

الأسهم الأوروبية ترتفع

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% بدعم من إجراء حوار بين المسئولين الأمريكيين والصينيين حول المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، ما ساعد على تهدئة مخاوف تجدد النزاع بين الدولتين.

وقادت مكاسب اليوم أسهم شركات السيارات التي تعتمد على الصين كسوق ومركز تصنيعي والتي ارتفعت بنسبة 3%.

وأوردت الشركات أرباحا قوية، حيث ارتفع سهم بنك ING Groep الأكبر في هولندا بنسبة 3.6%، وذلك بعد أن أورد البنك أرباحا فاقت التوقعات للربع الأول قبل حساب الضرائب.

وصعدت أسهم شركة سيمنز بنسبة 4.8% بعد أن أعلنت الشركة خططًا لخفض التكاليف للتعامل مع تأثيرات الوباء، وذلك بعد تسجيل تراجع بنسبة 18% في الأرباح الصناعية في الربع الثاني.

وارتفعت بورصتا فرانكفورت وباريس بنسب 1.4% و 1.1% على التوالي، وتم إغلاق بورصة لندن بمناسبة عطلة عامة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1% خلال الأسبوع، وساهمت سلسلة من الأرباح التي فاقت التوقعات في لفت أنظار المستثمرين بعيدا عن القراءات الاقتصادية الضعيفة الناشئة عن فيروس كورونا.

وسجلت أسهم شركات الموارد الأساسية أفضل أداء أسبوعي من بين المؤشرات الأوروبية الثانوية، بدعم من التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاديات بشكل تدريجي.

وأدى كذلك تحسن البيانات التجارية الصينية إلى صعود أسعار السلع.

وتضررت أسهم البنوك جراء تنامي الخلاف بين ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، ما ألقى ظلالا من الشك على برامج معينة لشراء الأصول، وتراجعت لذلك أسهم البنوك الإيطالية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع.

وذلك جراء تزايد الإفلاسات بفعل اعتماد إيطاليا على برامج شراء الأصول حتى يتسنى لها خفض تكاليف اقتراضها.

